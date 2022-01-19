Нур-Султан, , 11:10 — REGNUM Из Казахстана в Москву вылетели последние четыре самолета военно-транспортной авиации ВКС РФ с российскими военными из состава миротворческих сил ОДКБ во главе с генерал-полковником Андреем Сердюковым. Об этом 19 января сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Ил-76 Igor Dvurekov

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«Четыре самолета военно-транспортной авиации России с миротворцами на борту вылетели из аэропортов Нур-Султана и Алма-Аты Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что на борту указанных самолетов вернутся домой последние подразделения миротворцев и командование миротворческим контингентом ОДКБ во главе с генерал-полковником Андреем Сердюковым.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правоохранители в Алма-Ате перекрыли движение на ряде улиц бывшей столицы Казахстана.