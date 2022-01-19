Волгоград, , 11:12 — REGNUM Учеников и педагогов школы №96 в Волгограде эвакуировали 19 января из-за угрозы минирования здания, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.

Кинолог с собакой Эдуард Бежанов © ИА Красная Весна

Здание проверяют сотрудники экстренных служб. Школьников временно разместили в ближайшем детском саду.

Накануне учебный процесс был сорван в гимназии №1 — за сутки там получили три письма с угрозами «взрывов». Во всех случаях здание тщательно проверили, сообщения не подтвердились.

Как сообщало ИА REGNUM, волна «минирования» учебных заведений прокатилась по всей России начиная с первой рабочей недели 2022 года.