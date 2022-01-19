Сан-Франциско, США, , 11:09 — REGNUM «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Детройт Пистонс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 102:86.

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Самым результативным игроком матча стал защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон, на счету которого 21 очко. В составе «Детройта» защитник Родни Макгрудер набрал 19 очков.

«Голден Стэйт» одержал 32-ю победу в 44 матчах и занимает второе место в турнирной таблице НБА. «Детройт» потерпел 33-е поражение в 43 играх и идёт на 29-м месте.

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