Керчь, Крым, 19 января, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Эвакуация студентов и сотрудников Керченского политехнического колледжа проводится утром 19 января, об этом сообщили местные СМИ.

Kerchpoliteh.ru Керченский политехнический колледж

Причиной эвакуации стало поступившее сообщение о якобы минировании учебного заведения, уточняют в телеграм-канале «Вести Крым».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 18 января, неизвестные сообщили о минировании школ в Севастополе, ранее эвакуировали школы ещё в ряде городов РФ.

Добавим, что 17 октября 2018 года в Керченском политехническом колледже в результате вооружённой атаки погибли 16 учеников и пять преподавателей, ещё несколько десятков учеников были ранены. Единственным виновником трагедии был назван 18-летний студент этого же колледжа, найденный мёртвым после совершения атаки.