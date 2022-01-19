Москва, , 11:08 — REGNUM В Москве с начала реализации программы реновации с 2017 года по технологии «умного сноса» демонтирована 81 старая пятиэтажка, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса.

Пятиэтажка в Москве Черкасский Андрей © ИА REGNUM

За время реновации в Москве построено и сдано в эксплуатацию 177 новостроек, из них 149 передано под заселение. Продолжается строительство 156 домов, 183 проектируются.

На сегодняшний день в столице начато переселение 69,7 тыс. жителей из 421 старого дома. Из них 47,6 тыс. участников программы уже завершили переезд в новые квартиры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в 2022 году по программе реновации планируется возвести порядка 100 новых жилых домов.

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