Ереван, , 11:08 — REGNUM Правительство Армении скрывает от общества содержание переговоров Еревана и Анкары об установлении дипломатических отношений с Турцией. Об этом журналистам заявил депутат Национального собрания Армении Тигран Абрамян.

Армения и Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что в правительстве публично заявляют, что переговоры идут без предварительных условий. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган делает обратные заявления.

«О предусловиях открытым текстом говорят различные должностные лица, в том числе — Эрдоган, который ещё в начале процесса сообщил, что получил предложение об этом от Пашиняна через грузинского премьер-министра», — сказал Абрамян.

Депутат указал на то, что об обращении Пашиняна к Эрдогану стало известно только после выступления турецкого президента. При этом глава правительства Армении ранее обещал, что ничего не будет скрывать от сограждан.

Абрамян обвинил власти Армении в вынесении на первый план бытовых вопросов в ущерб вопросам национальной безопасности.

«Цель Турции и Азербайджана — не в выстраивании экономических отношений, а в достижении стратегических целей, это проявляется в периодически публикуемых картах, где Армении либо нет, либо часть ее вместе с Арцахом находится под азербайджанским контролем», — добавил политик.

Напомним, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. С 1993 года Анкара закрыла со своей стороны турецко-армянскую границу в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. Анкара и в Ереван начали процесс нормализации отношений. Анкара требует от Еревана отказаться от признания геноцида армян в Турции и провести делимитацию армяно-азербайджанской границы.

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