Курган, , 11:08 — REGNUM Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил о необходимости срочного ремонта Кировского моста в Кургане. Об этом он написал в своём Instagram — аккаунте.

Новый мост ЖБИ в Кургане Пресс-служба губернатора Курганской области

Вадим Шумков назвал Кировский мост неудобным для пешеходов, неопрятным и главное, небезопасным. Готовится проект реконструкции данного объекта.

«Постараемся начать в этом году и сделать его надёжным, удобным и красивым», — сообщил глава региона.

Вадим Шумков также пояснил, что заключён контракт на ремонт Некрасовского моста в Кургане, работы начнутся в марте. Также в столице Зауралья готовится проект ремонта Чеховского переезда. В Шадринске в 2022 году планируется начать ремонт двух мостов одновременно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кургане в 2021 году послекапитальной реконструкции был открыт мост ЖБИ, связывающий центр города с микрорайонами Заозёрный и Рябково.

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