Санкт-Петербург, , 11:12 — REGNUM Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский предложил создать тепловую карту для контроля ситуации с уборкой снега и наледи в городе. Бельский высказался об обстановке в городе 19 января на заседании Заксобрания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Уборка снега Дарья Драй © ИА REGNUM

«У нас достаточно серьёзная сейчас проблема, связанная с вывозом снега с территории нашего города. Комиссия Валерия Николаевича Гарнеца серьёзно работает над этим. Я знаю, что у нас образовалась рабочая группа, которую Дмитрий Павлов возглавил», — затронул актуальную тему председатель парламента.

Александр Бельский отметил, что сейчас важно понять, чем может помочь в решении проблемы каждый из депутатов. Например, можно организовать сбор заявлений от местных жителей через приёмные депутатов. Спикер также предложил Дмитрию Павлову («Новые люди») создать тепловую карту, с помощью которой будет понятно, где есть проблема, а где она уже решена. Бельский предложил также отразить на ней зоны ответственности компаний.

«Есть проблема со снегом, есть проблема с мусорной реформой — всё это нужно обсуждать», — сообщил Александр Бельский.

Председатель парламента также прокомментировал скандальный клип фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова «Пока так», который привлёк внимание к ситуации с плохим вывозом мусора и снега в Петербурге. Бельский назвал этот клип «творческим мусором».

«Мусор, конечно, мы вывезем, а творческий мусор навсегда останется в нашей памяти», — выразился Бельский.

Напомним, в Петербурге 17 января организовали рабочую группу для решения вопроса плохой уборки снега в городе. В ее состав вошли как депутаты, так и представители профильных городских комиссий.

Читайте ранее в этом сюжете: В сети собирают подписи за отставку губернатора Петербурга