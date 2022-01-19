Москва, , 11:07 — REGNUM Минпромторг России потребовал взыcкать более 257 млн рублей штрафа с ведущего разработчика отечественных процессоров АО «Байкал Электроникс». Определением судьи Козленковой иск оставлен без движения до 14 февраля 2022 года из-за недочётов, передаёт ИА REGNUM.

IT Иван Шилов, ИА REGNUM

Иск министерства поступил в суд в конце декабря 2021 года, а 12 января 2022 года судья оставила его без движения, указав, что не приложен ряд документов. В деле речь идёт «о взыскании по договору №16 411.1 940 168 580.11.004 от 13 октября 2016 года штрафных санкций в размере 257 295 710 рублей 07 копеек». Прочие детали спора пока не сообщались.

Напомним, ранее по иску Минпромторга РФ более 3,26 млрд рублей было взыскано ещё с одного IT-разработчика — АО «Т-Платформы», которое занималось созданием «научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры». С компании взыскали более 500 млн рублей штрафа и свыше 2,7 млрд рублей субсидии.