Джакарта, , 11:04 — REGNUM Агентство по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии объявило, что из-за наводнения 908 человек в Джакарте эвакуировали, сообщает CNN Indonesia.

Стихийное бедствие в Индонезии (сс) U.S. Embassy, Jakarta

Уровень воды на западе столицы Индонезии достигает 40−100 см. Наводнение произошло из-за обильных осадков, приливных волн и разлива реки Семонгол.

Как сообщало ИА REGNUM, национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии объявило, что в течение 2021 года в стране произошло 3116 стихийных бедствий.

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