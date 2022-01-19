Якутск, 19 января, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Якутию посетили собаколовы из Липецка с целью выяснить, насколько гуманно содержатся отловленные в столице Якутии бродячие животные. Липецкие зоозащитники ожидали увидеть, что собак жестоко убивают, но нарушений законодательства в приютах не обнаружили, написало ИА SakhaLife.

City-yaroslavl.ru Собака ест блины

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Решение отправиться в Якутск с проверкой собаколовы приняли из-за сообщений в соцсетях о жестоком обращении с животными в столице Якутии.

«Собаки живут в хороших условиях, накормлены, напоены, чистота у них. Собакам живется очень хорошо. То, что пишут в интернете, много чего ложь», — сказал зоозащитник Артём Баурин.

Как сообщало ИА REGNUM, в пункты передержки животных в Якутске менее, чем за три недели, помещены 492 собаки. Всего в них содержится теперь около 1000 собак.