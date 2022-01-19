Омск, 19 января, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Правительство России направит Омской области более 4 млрд рублей на строительство Красногорского гидроузла в городе Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 января в правительстве региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Баржа на реке Иртыш. Омск

О принятом правительством РФ решении по поводу выделения средств на строительство Красногорского гидроузла сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. Всего на реализацию первого этапа строительства в 2022—2024 годах направят более 4 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, Абрамченко, находясь 27 августа 2021 года с рабочей поездкой в Омской области, заявила о том, что Красногорский гидроузел на реке Иртыш необходимо достроить.

По словам вице-премьера, этот объект важен для водоснабжения Омска и восстановления судоходства по реке Иртыш.

«Уровень воды в главной водной артерии области стабильно снижается и уже достиг критической отметки. Сооружение гидроузла позволит скорректировать последствия природных и антропогенных изменений и обеспечить необходимые условия для водозабора и судоходства», — отметила она.

Причинами снижения уровня воды в Иртыше специалисты называют более засушливый климат, а также большой объём потребления воды в соседних странах (Китае и Казахстане).

Строительство гидроузла в районе Красная горка началось в 2011 году. Объект должны были завершить в 2016 году, однако строительство приостановили из-за отсутствия финансирования. На сегодняшний день его строительная готовность оценивается в 53%. На содержание объекта Омская область ежегодно тратит около 50 млн рублей.

Возобновление проекта предполагает строительство в два этапа. Длина плотины составит почти 700 метров.