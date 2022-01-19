Владивосток, , 11:01 — REGNUM В Приморье с начала 2022 года увеличен размер ежемесячной выплаты за рождение первого ребенка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Малыш (сс) Tim Bish

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В 2021 году родителям платили за первенца 15,4 тыс. рублей, теперь мера поддержки составляет более 16 тыс. рублей.

Ежемесячная выплата при рождении первого ребенка назначается семьям, доход в которых не превышает двукратную величину установленного в регионе прожиточного минимума трудоспособного населения (32 826 рублей в 2022 году).

Как сообщало ИА REGNUM, жителям Дальнего Востока при появлении в семье третьего ребёнка будут давать миллион рублей. Об этом сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Пилотный проект планируется запустить в части регионов Дальнего Востока в 2022 году.