Киев, 19 января, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В январе семья президента Украины Владимира Зеленского отдыхала в элитном отеле на Сейшельских островах. Об этом 19 января сообщается в расследовании интернет-издания «Украинская правда» (УП).

Цитата из к/ф Слуга народа 2. реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина Зеленский

«По данным источников УП в правоохранительных органах, Елена Зеленская (супруга Зеленского — ред.) с детьми и друзьями вылетела рейсом Turkish Airlines 5 января из Киева в Стамбул, где пересела на рейс на Сейшелы. Источники сообщили, что в этой поездке семью президента сопровождали сотрудники управления государственной охраны», — говорится в материале издания.

Также указывается, что из публикаций дочери кумы Зеленских, которая находилась в поездке вместе с супругой Зеленского, журналистам стало известно, что семья украинского лидера проводила свой отдых в элитной гостинице, в которой вилла с просторной террасой у моря в это время года стоит около $1000 долларов в сутки.

Кроме этого, отмечается, что Елена Зеленская вернулась с детьми через Стамбул в Киев 16 января и ее на взлетно-посадочной полосе аэропорта встречали автомобили управления государственной охраны.

При этом уточняется, что, как считает издание, сопровождение семьи Зеленского в аэропорту могло быть оплачено за счет средств государственного бюджета страны.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что превентивный пакет санкций необходимо подготовить против России, чтобы защитить Украину от готовящейся «агрессии».