Саратов, 19 января, 2022, 11:00 — ИА Регнум. В Саратовской области 19 января на трассе А-298 открыли движение для всех видов транспорта. Ограничения действовали на протяжении 23 часов, сообщает пресс-служба Росавтодора.

Static.mvd.ru На заснеженной трассе

«С 09:00 18 января до 08:00 19 января на участке 583 — км 597 автомобильной дороги А-298 автомобильная дорога Р-208 «Тамбов — Пенза» — Саратов — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с республикой Казахстан (Саратовская область) было закрыто движение для грузового автотранспорта и рейсовых автобусов (продолжительность: 23 часа)», — говорится в сообщении.

Причиной введения ограничений стали неблагоприятные погодные условия на территории Казахстана.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области 18 января прошел снег, порывы ветра достигали 20 м/с.

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