Воронеж, , 10:59 — REGNUM Почти 12 тысяч человек приняли участие в массовых крещенских купаниях в Воронежской области 18−19 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Купание в крещение Дарья Антонова © ИА REGNUM

Всего было организовано 130 официальных мест для купаний, у каждой купели дежурили спасатели, медики, сотрудники правоохранительных органов. В воду окунулись в общей сложности 11,8 тыс. воронежцев. Это несколько больше, чем в 2021 году, когда участие в купаниях приняли 10,5 тыс. человек.

Также сотрудники ГУ МЧС 18−19 января дежурили в 211 православных храмах региона, где проходили торжественные богослужения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ГУ МЧС по региону обратилось к воронежцам с просьбой отказаться от участия в крещенских купаниях в связи с эпидемиологической ситуацией.