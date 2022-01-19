Новотроицк, Оренбургская область, 19 января, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В городе Новотроицке суд привлек к административной ответственности 11 человек, которые вернулись из других стран, но проигнорировали ПЦР-тестирование на коронавирус либо не отчитались о результатах анализа. Об этом сообщает пресс-служба горсуда.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

В судебной инстанции подчеркнули, что ее являются основаниями для освобождения от административной ответственности доводы о том, что гражданин не знал об установленных требованиях, что его никто не предупреждал о необходимости внесения сведений через Единый портал госуслуг, что работники организаций, проводивших лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР, не разъяснили, где нужно размещать результаты исследования.

Со всех 11 туристов после заграничного отдыха взысканы штрафы в размере от 7,5 тысяч до 15 тысяч рублей.