Элиста, 19 января, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В связи с ухудшением эпидемической обстановки и распространением штамма коронавируса «Омикрон» в Калмыкии режим ковид-ограничений продлён до конца марта 2022 года. Такое решение принято на заседании регионального оперштаба, передаёт ИА REGNUM.

Николай Хижняк ИА REGNUM Карантин

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Ограничительные меры продлены до 27 марта по инициативе руководителя республиканского управления Роспотребнадзора Джангара Санджиева. По его словам, в настоящее время прорабатываются все возможные сценарии развития событий.⠀

ИА REGNUM напоминает, что в Калмыкии из-за роста числа заражений коронавирусом и ухудшения эпидемической обстановки на карантин могут закрыть школы и детские сады. Первые случаи заражения штаммом коронавируса «Омикрон» уже выявлены в республике. Болезнь у пациентов протекает в легкой форме.