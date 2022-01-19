Москва, 19 января 2022, 10:58 — REGNUM Развитие межпарламентских отношений обсудили в ходе телефонного разговора спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Народной скупщины Сербии Ивица Дачич.
«Отношения между парламентами России и Сербии успешно развиваются, нам важен диалог», — цитирует Володина сайт Госдумы.
Володин и Дачич обсудили развитие межпарламентских отношений России и Сербии, а также взаимодействие Государственной думы и Народной Скупщины в рамках многосторонних форматов.
Также стороны обсудили вопрос предстоящего официального визита спикера Госдумы в Сербию.
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