Москва, 19 января, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Развитие межпарламентских отношений обсудили в ходе телефонного разговора спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Народной скупщины Сербии Ивица Дачич.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Отношения между парламентами России и Сербии успешно развиваются, нам важен диалог», — цитирует Володина сайт Госдумы.

Володин и Дачич обсудили развитие межпарламентских отношений России и Сербии, а также взаимодействие Государственной думы и Народной Скупщины в рамках многосторонних форматов.

Также стороны обсудили вопрос предстоящего официального визита спикера Госдумы в Сербию.

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