Сосенский, Калужская область, , 11:37 — REGNUM Следственными органами проводится расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Калужской области, который обвиняется в организации незаконной миграции. Об этом 19 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии следствия, мужчина организовал за вознаграждение фиктивную постановку на учёт в квартире своей знакомой в городе Сосенский Козельского района иностранных граждан. Через обвиняемого на территорию России незаконно прибыли 14 граждан Украины, Молдавии, Армении и Азербайджана. После выявления правоохранителями преступных действий мужчины ему удалось скрыться. Однако в результате международно-правового сотрудничества следственных органов двух стран установлено его местонахождение на территории Армении.

В середине января обвиняемый доставлен в калужское СИЗО. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

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