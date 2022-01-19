Сосенский, Калужская область, 19 января, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Следственными органами проводится расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Калужской области, который обвиняется в организации незаконной миграции. Об этом 19 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

По версии следствия, мужчина организовал за вознаграждение фиктивную постановку на учёт в квартире своей знакомой в городе Сосенский Козельского района иностранных граждан. Через обвиняемого на территорию России незаконно прибыли 14 граждан Украины, Молдавии, Армении и Азербайджана. После выявления правоохранителями преступных действий мужчины ему удалось скрыться. Однако в результате международно-правового сотрудничества следственных органов двух стран установлено его местонахождение на территории Армении.

В середине января обвиняемый доставлен в калужское СИЗО. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.