Махачкала, 19 января, 2022, 10:55 — ИА Регнум. В Дагестане разоблачена деятельность банды фальшивомонетиков. Задержаны пятеро членов преступной группы, изготовлявшей и продававшей пятитысячные купюры. Качество фальшивок было настолько высоким, что определить подделку можно было только на специальном оборудовании. Сходство с оригинальными купюрами составляло 90−95%, сообщила 19 января официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным МВД, работу подпольного цеха по изготовлению фальшивых пятитысячных купюр злоумышленники организовали в селе Сергокала. По версии следствия, фальшивки сбывали на территории различных субъектов РФ по цене в пять раз ниже номинала.

В ходе обысков по месту проживания участников банды в Махачкале, Каспийске, селах Акуша Акушинского района, Куппа и Хаджалмахи Левашинского района были обнаружены вещественные доказательства, которые подтверждают факты изготовления подделок, в том числе станки, клише, десять цветных картриджей к принтеру и поддельные банкноты на сумму в 12 млн рублей, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По материалам проведенных оперативных мероприятий было возбуждено уголовное дело об изготовлении, хранении, перевозке и сбыте поддельных денег или ценных бумаг. Его фигуранты взяты под стражу.