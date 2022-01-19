Эр-Рияд, , 10:55 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, находящийся с визитом в Эр-Рияде, встретился 18 января с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммед ибн Салман Аль Саудом, с которым обсудил пути укрепления сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского лидера Пак Кён Ми.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По её словам, глава Южной Кореи высоко оценил двустороннее оборонное сотрудничество, а также выразил надежду на достижение успеха на переговорах об экспорте в Саудовскую Аравию продукции оборонного назначения и сотрудничество в области водородной экономики.

В свою очередь, наследный принц Саудовской Аравии подчеркнул важность сотрудничества между двумя странами. Он предложил Сеулу поделиться передовыми технологиями и ноу-хау в смежных областях и помочь Эр-Рияду достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

Мохаммед бин Салман также выразил поддержку усилиям Сеула по установлению мира на Корейском полуострове.