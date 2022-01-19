Эр-Рияд, 19 января, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, находящийся с визитом в Эр-Рияде, встретился 18 января с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммед ибн Салман Аль Саудом, с которым обсудил пути укрепления сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского лидера Пак Кён Ми.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

По её словам, глава Южной Кореи высоко оценил двустороннее оборонное сотрудничество, а также выразил надежду на достижение успеха на переговорах об экспорте в Саудовскую Аравию продукции оборонного назначения и сотрудничество в области водородной экономики.

В свою очередь, наследный принц Саудовской Аравии подчеркнул важность сотрудничества между двумя странами. Он предложил Сеулу поделиться передовыми технологиями и ноу-хау в смежных областях и помочь Эр-Рияду достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

Мохаммед бин Салман также выразил поддержку усилиям Сеула по установлению мира на Корейском полуострове.