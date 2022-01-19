София, 19 января 2022, 10:54 — REGNUM Министерство образования и науки (МОН) Болгарии инициировало рассмотрение вопроса о повышении заработной платы учителям средних школ и преподавателям высших учебных заведений страны, а также выделение педагогам дополнительной материальной помощи. Об этом заявил глава МОН Николай Денков, сообщает 19 января софийская газета «Дума».

Учитель
Учитель
(сс) Alexas Fotos

Согласно официальной информации, соответствующая инициатива будет внесена в повестку дня одного из ближайших заседаний правительства республики Болгария. Предполагается, что уже с 1 марта нынешнего года педагоги смогут рассчитывать на 25-процентную прибавку к зарплате, а преподаватели пенсионного возраста получат субсидии на оплату услуг ЖКХ.

«Для этого из бюджета будут выделены дополнительные средства», — отметил Н. Денков.

Напомним, повышение престижа государственной системы образования и социальное обеспечение болгарских педагогов являлись главными приоритетами в программе нынешнего коалиционного правительства Болгарии. В настоящее время подавляющее большинство учителей в стране проживают на грани бедности.