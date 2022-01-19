София, , 10:54 — REGNUM Министерство образования и науки (МОН) Болгарии инициировало рассмотрение вопроса о повышении заработной платы учителям средних школ и преподавателям высших учебных заведений страны, а также выделение педагогам дополнительной материальной помощи. Об этом заявил глава МОН Николай Денков, сообщает 19 января софийская газета «Дума».

Учитель (сс) Alexas Fotos

Согласно официальной информации, соответствующая инициатива будет внесена в повестку дня одного из ближайших заседаний правительства республики Болгария. Предполагается, что уже с 1 марта нынешнего года педагоги смогут рассчитывать на 25-процентную прибавку к зарплате, а преподаватели пенсионного возраста получат субсидии на оплату услуг ЖКХ.

«Для этого из бюджета будут выделены дополнительные средства», — отметил Н. Денков.

Напомним, повышение престижа государственной системы образования и социальное обеспечение болгарских педагогов являлись главными приоритетами в программе нынешнего коалиционного правительства Болгарии. В настоящее время подавляющее большинство учителей в стране проживают на грани бедности.