София, 19 января, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Министерство образования и науки (МОН) Болгарии инициировало рассмотрение вопроса о повышении заработной платы учителям средних школ и преподавателям высших учебных заведений страны, а также выделение педагогам дополнительной материальной помощи. Об этом заявил глава МОН Николай Денков, сообщает 19 января софийская газета «Дума».

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Согласно официальной информации, соответствующая инициатива будет внесена в повестку дня одного из ближайших заседаний правительства республики Болгария. Предполагается, что уже с 1 марта нынешнего года педагоги смогут рассчитывать на 25-процентную прибавку к зарплате, а преподаватели пенсионного возраста получат субсидии на оплату услуг ЖКХ.

«Для этого из бюджета будут выделены дополнительные средства», — отметил Н. Денков.

Напомним, повышение престижа государственной системы образования и социальное обеспечение болгарских педагогов являлись главными приоритетами в программе нынешнего коалиционного правительства Болгарии. В настоящее время подавляющее большинство учителей в стране проживают на грани бедности.