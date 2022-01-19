Симферополь, , 10:52 — REGNUM Проверка в связи с падением уличного фонаря на прохожую в Симферополе начата Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю, сообщили 19 января в пресс-службе ведомства.

Автомобиль СК РФ Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

Сообщение о том, что в районе одного их торговых центров в Симферополе на женщину упал фонарь, появилась в СМИ. Женщина потеряла сознание, очевидцы вызвали скорую помощь, пострадавшая находится в больнице.

«В настоящее время пострадавшая находится в медицинском учреждении, где ей оказывается помощь», — уточнили в СК.

Также свою проверку начала прокуратура Крыма. По данным ведомства, пострадавшую осмотрели медики, но оснований для госпитализаций не было. В прокуратуре намерены дать оценку действиям чиновников по содержанию объектов дорожной инфраструктуры и элементов благоустройства.