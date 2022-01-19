Москва, , 10:52 — REGNUM Неблагополучие рубля продолжает сохраняться из-за опасений начала военных действий между Россией и Украиной, введения жёстких антироссийских санкций, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Доллары Юлия Комбакова © ИА Красная Весна

«Сегодня, 19 января, доллар поднялся выше 77 руб. до 77,30 руб., штурмуя панический «казахстанский» максимум 6 января 2022 года в 77,34 руб. на фоне политических протестов в Казахстане.

И это, несмотря на то, что цены нефти тоже обновляют рекорд за рекордом, достигнув 19 января нового пика $89 за баррель нефти марки Brent.

Но во-первых, на нефть пока мало обращают внимание из-за остроты геополитический рисков. Вероятно, и выходящий в среду ежемесячный отчёт Международного энергетического агентства (МЭА), воздействующий на котировки, мало повлияет на рубль.

Во-вторых, влияние подорожания нефти компенсируются значимым увеличением покупок валюты Минфином РФ по «бюджетному правилу».

Негативом для рубля выступает общее усиление пессимистичных настроений на финансовых рынках из-за широкого распространения штамма «Омикрон» в мире и приближения увеличения процентных ставок в США.

Наблюдаемое в связи с этим снижение фондовых индексов сегоня также тянет за собой и российскую валюту.

С другой стороны, поддержку ей может оказать начавшийся налоговый период с продажей валютной выручки экспортёрами.

Наиболее вероятный диапазон движения курса на сегодняшний день составляет 76,30 — 77,40 руб./доллар», — считает эксперт.

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