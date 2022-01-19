Москва, 19 января, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Неблагополучие рубля продолжает сохраняться из-за опасений начала военных действий между Россией и Украиной, введения жёстких антироссийских санкций, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Доллары

«Сегодня, 19 января, доллар поднялся выше 77 руб. до 77,30 руб., штурмуя панический «казахстанский» максимум 6 января 2022 года в 77,34 руб. на фоне политических протестов в Казахстане.

И это, несмотря на то, что цены нефти тоже обновляют рекорд за рекордом, достигнув 19 января нового пика $89 за баррель нефти марки Brent.

Но во-первых, на нефть пока мало обращают внимание из-за остроты геополитический рисков. Вероятно, и выходящий в среду ежемесячный отчёт Международного энергетического агентства (МЭА), воздействующий на котировки, мало повлияет на рубль.

Во-вторых, влияние подорожания нефти компенсируются значимым увеличением покупок валюты Минфином РФ по «бюджетному правилу».

Негативом для рубля выступает общее усиление пессимистичных настроений на финансовых рынках из-за широкого распространения штамма «Омикрон» в мире и приближения увеличения процентных ставок в США.

Наблюдаемое в связи с этим снижение фондовых индексов сегоня также тянет за собой и российскую валюту.

С другой стороны, поддержку ей может оказать начавшийся налоговый период с продажей валютной выручки экспортёрами.

Наиболее вероятный диапазон движения курса на сегодняшний день составляет 76,30 — 77,40 руб./доллар», — считает эксперт.

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