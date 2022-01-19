Ижевск, 19 января, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 19 января провели 2 358 483 исследования для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Chitazdrav.ru Анализ на коронавирус

За минувшие сутки лаборатории республики провели 4106 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 3187 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались пять человек. Накануне было зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3467 человек.

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