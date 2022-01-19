Чебоксары, 19 января, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В Чувашии в 2021 году удалось нарастить объём инвестиций в экономику республики. Наибольший вклад в увеличение темпов роста внесли строительные и электротехнические предприятия. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил вице-премьер — глава минэкономразвития Дмитрий Краснов.

Cap.ru Предварительные данные министерства экономики Чувашии

По предварительным данным, в 2021 году инвестиции в основной капитал в Чувашии составили 59,5 млрд рублей. Это на 1% больше уровня 2020 года.

«Наибольший вклад в увеличение темпов роста инвестиций обеспечили строительные организации и предприятия электротехнической отрасли. Немаловажное значение по привлечению инвестиций в экономику имеет также и реализация проектов с использованием механизма государственно-частного партнёрства», — сообщил Дмитрий Краснов.

По оценке, в 2022 году в экономику Чувашии будет вложено 63,9 млрд рублей инвестиций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики Дмитрий Краснов заявлял, что «в строительстве, особенно жилищным, минувший год стал успешным». За год объём жилищного строительства увеличился на 24,2%, введено в эксплуатацию 716,6 тыс. кв. метров.