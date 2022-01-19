Рост инвестиций в экономику Чувашии обеспечили строители
Чебоксары, 19 января, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В Чувашии в 2021 году удалось нарастить объём инвестиций в экономику республики. Наибольший вклад в увеличение темпов роста внесли строительные и электротехнические предприятия. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил вице-премьер — глава минэкономразвития Дмитрий Краснов.
По предварительным данным, в 2021 году инвестиции в основной капитал в Чувашии составили 59,5 млрд рублей. Это на 1% больше уровня 2020 года.
По оценке, в 2022 году в экономику Чувашии будет вложено 63,9 млрд рублей инвестиций.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики Дмитрий Краснов заявлял, что «в строительстве, особенно жилищным, минувший год стал успешным». За год объём жилищного строительства увеличился на 24,2%, введено в эксплуатацию 716,6 тыс. кв. метров.