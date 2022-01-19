Варшава, 19 января, 2022, 10:46 — ИА Регнум. По данным польских спецслужб, в Белоруссии находятся от 4 до 5 тысяч мигрантов с Ближнего Востока, готовых нелегально проникнуть в Польшу. Об этом, как передает Polskie Radio, заявил пресс-секретарь координатора спецслужб Польши Станислав Жарин в ходе брифинга.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«В последнее время мы наблюдаем увеличение числа иностранцев, которых привозят к польско-белорусской границе из России. Это означает, что миграционный кризис в ближайшее время усилится, и Белоруссия продолжает атаковать нашу границу», — заявил Жарин.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние полгода польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. 2 сентября президент республики Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией.

Польское руководство также инициировало строительство стены на границе с Белоруссией.