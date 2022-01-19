Москва, 19 января, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Заявления Белого дома о якобы готовящейся «эвакуации» семей российских дипломатов из Киева являются провокацией. Об этом 19 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«У меня вопрос, какое дело Псаки и американской стороне до того, что происходит с посольствами других стран? Это первый вопрос», — сказала она.

«Второй вопрос, даже не вопрос, а ремарка. Это всё можно охарактеризовать как провокативное поведение», — добавила Захарова.

Также официальный представитель российского МИД отметила, что все сообщения на эту тему — от источников СБУ и американской газеты New York Times до Белого дома — являются одной связкой.

«Самое главное, это говорит об их вовлеченности во все аспекты, включая подготовку провокаций», — пояснила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что у США есть данные о том, что семьи российских дипломатов в Киеве якобы будут «эвакуированы».