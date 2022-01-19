Оттава, 19 января, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Заявление главы МИД Канады Мелани Жоли о тысячах украинских солдатах, погибших в Донбассе якобы в результате военных действий со стороны России, вызвало крайнее недоумение у российских дипломатов. В посольстве России в Канаде заявили, что подобные высказывания «искажают действительность и не способствуют усилиям» по урегулированию вооружённого конфликта на востоке Украины на основе Минских соглашений.

U.S. Army Europe Images ВСУ в Донбассе

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«Хотели бы отметить, что упомянутые в заявлении министра М. Жоли погибшие украинские «солдаты» — это участники военной карательной операции Киева в отношении своих граждан», — отмечено в заявлении дипломатической миссии.

Также в посольстве посоветовали Канаде и прочим западным партнёрам Киева «перестать закрывать глаза на многочисленные преступления киевского режима», который, как считают в посольстве России, ведёт войну против собственного народа, «жертвами которой стали тысячи мирных жителей».

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Напомним, во время своего визита в Киев министр иностранных дел Канады Мелани Жоли написала в Твиттере, что «почти 4500 украинских солдат погибли в войне против России на восточном фронте».

К посту глава внешнеполитического ведомства приложила снимок возложения цветов к киевской Стене памяти, которая расположена у Михайловского монастыря. На ней размещены фотографии украинских военных, погибших в Донбассе. По её словам, посещение Стены памяти в Киеве является напоминанием о том, почему «мы должны продолжать поддерживать Украину, её народ и её суверенитет».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на востоке Украины.