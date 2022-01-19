Новосибирск, 19 января, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В Новосибирске по фактам сообщений о минировании учреждений образования расширен перечень проверяемых объектов. Об этом сообщает антитеррористическая комиссия Новосибирской области (АТК).

Astrobl.ru В детском саду

Уточняется, что в перечень проверяемых объектов включён ряд детских садов и высших учебных заведений города.

«Специальные службы продолжают обследование зданий на предмет обнаружения взрывных устройств. По мере завершения проверок организации приступают к работе в обычном режиме, — прокомментировали в АТК. — По результатам уже завершенных проверок угроз здоровью и жизни граждан не выявлено, по всем признакам поступающие сообщения носят заведомо ложный характер».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что школы Новосибирска сегодня утром, 19 января, получили на электронную почту сообщения о минировании.

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