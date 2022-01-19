Москва, 19 января, 2022, 10:44 — ИА Регнум. В 2022 году есть основания ждать снижения цен на вторичное жилье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 января заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

«В 2021 году в ответ на общее повышение спроса на квадрантные метры, цены выросли как на первичном, так и на вторичном рынке жилья, — сказала она. — Для недопущения перегрева рынка ЦБ РФ повысил ключевую ставку, чтобы рост кредитования не был столь интенсивным. Это в какой-то мере остановило рост цен, и средние показатели выросли лишь на 19,4% на рынке вторичного жилья. В 2022 году ожидается несущественный рост цен на новостройки — на 5−15%. Что касается вторичной недвижимости, то здесь, скорее всего, произойдёт снижение стоимости, иначе более привлекательными (и значительно более ликвидными) останутся новостройки».

Поэтому, как полагает Ермилова, скорее всего, цены будут снижаться.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть данные, что в РФ цены на «вторичку» подтягиваются вслед за новостройками.