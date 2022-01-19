Алма-Ата, Казахстан, , 10:43 — REGNUM Правоохранители в Алма-Ате 19 января перекрыли движение на ряде улиц бывшей столицы Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента полиции.

Алма-Ата Алексей Евсеев

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«Временно перекрыто дорожное движение на следующих участках: — по улице Абылай хана от ул. Макатаева до ул. Богенбай батыра, в северном и южном направлениях; — по проспекту Толе би от ул. Желтоксан до пр. Назарбаева, в восточном и западном направлениях», — говорится в сообщении.

В полиции призвали граждан учитывать это при передвижении по городу. Сообщается, что меры приняты в рамках антитеррористической операции.

По данным новостного портала Nur. kz, в центре Алма-Аты скопилось большое количество правоохранителей, военных и пожарных. Также силовиков и военную технику можно наблюдать в других районах города.

Стоит отметить, что накануне в соцсетях стали призывать жителей Алма-Аты выйти на протестную акцию. Комендант Алма-Атинской Серик Кудебаев выступил с обращением и заявил, что акция является незаконной. Он призвал граждан не участвовать в ней.

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