Ярославль, , 10:42 — REGNUM В выборах губернатора Ярославской области могут принять участие не только представители политических партий, но и самовыдвиженцы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы Иван Шилов © ИА REGNUM

С инициативой выступили представители двух фракций Ярославской областной думы — «Единая Россия» и ЛДПР. Предлагаемые депутатами изменения в областной закон о выборах предусматривают возможность самовыдвижения на выборах губернатора Ярославской области. Самовыдвиженцу нужно будет собрать не менее 1% избирателей.

«Сейчас по действующему закону кандидаты в губернаторы могут избираться только от политических партий. На мой взгляд, это не соответствуют ожиданиям жителей. В нашем обществе существует значительный запрос на личную субъектность политиков, когда они выступают не от партии, а от своего имени. Губернатор работает для всех жителей Ярославской области. Вопрос о том, кто должен возглавлять регион — выше политических разногласий, люди должны иметь возможность поддержать того, который им больше нравится. Есть ли у него партийная поддержка какой-либо партии или нет — не должно иметь значение. Важнее — если есть поддержка людей, — сказал председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий.

Половину подписей избирателей можно будет собрать через портал Госуслуги.

«В этой же логике, в какой мы сегодня инициируем поправки о самовыдвижении на губернаторских выборах, наши однопартийцы в муниципалитете города поддерживают предложение перейти на мажоритарную систему выборов. Насколько мы видим в СМИ, эта инициатива нашла отклик у ярославцев. Многие люди хотят голосовать за людей, выбирать конкретных политиков, а не их партийную принадлежность», — сказал депутат облдумы Андрей Щенников.

С единороссами согласны и их коллеги из ЛДПР.

«В сентябре этого года на выборы губернатора ЛДПР, конечно же, будет выдвигать своего кандидата. Но мы не боимся конкуренции и поэтому поддержали данную поправку. Ведь она даёт возможность выдвигаться любому жителю Ярославской области, у которого есть желание работать на благо нашего региона. И чем больше будет кандидатов, тем жёстче будет конкуренция. И победит самый лучший. ЛДПР знает, что такое, когда не допускают к выборам. В ряде других регионов, таких как Тыва, Липецк наши кандидаты не прошли муниципальный фильтр и не смогли участвовать в выборах. Наша фракция ЛДПР в облдуме считает, что Ярославлю нужно подтвердить звание «столицы демократии». ЛДПР всегда выступала за свободу выбора!», — сказала председатель фракции ЛДПР в Ярославской облдуме Ирина Лобанова.

По действующему региональному закону претендовать на участие в выборах губернатора Ярославской области могут только кандидаты от политических партий.