19 января 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что повышение стоимости газа на Украине привело к остановке трех предприятий стекольной промышленности.

Мирослава Романенко, , 11:29 — REGNUM Повышение стоимости газа на Украине привело к остановке трех предприятий стекольной промышленности, что угрожает потерей работы для двенадцати тысяч человек. Об этом 18 января сообщила на своем сайте ассоциация «Стекло Украины». Уточняется также, что другие предприятия отрасли в стране перешли в режим технологического простоя для того, чтобы избежать полной остановки печей.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «Новое Издание» и Klymenko Time. Многие отметили, что это «только начало».

«А как иначе? Зато газ свободы…» — с сарказмом отметил Константин А.

«И хлеб в рост идёт. И это при рекордном урожае! Где урожай? Мыши съели?» — задалась вопросом Ульяна.

«Забота о стране, что тут ещё сказать?» — с сарказмом отреагировал Offspring.

Стеклотара

«Зато не рабы и есть гиднисть (достоинство — М. Р.)», — иронизирует «Kіевлянинъ».

«Следующий президент будет президентом ничего», — отреагировал Valery A.

«И это только начало!!! Россия, нападай уже, хотим дешевый газ…» — пошутил Konstantin.

«Вот и дожили. Пора переходить на древние методы плавки стекла… На дровах», — не без юмора пишет Aleksandr.

«Сначала ляжет внутренний рынок, а за ним и рентабельность экспорта прикажет долго жить», — считает Dim Don.

«А зачем этой стране стекло? Главное, что флаги самые высокие и самые большие в мире. Ни стекла, ни хлеба, ни мяса, ни газа нам не надо! Надо побольше флагов! И надо ещё повыше флагштоки! Чтоб москали аж из космоса видели! И завидовали!..» — с сарказмом отметила Olga.

«Так це ж перемога (так это же победа — М. Р.), мы не на игле «агрессора», — добавил Igor.

«Нет, ну надо же выбирать! Или газ, или европейская свобода…» — смеется один из комментирующих.

«Заокеанским хозяевам мы пока что нужны, будут подкармливать нашу верхушку деньгами, а нас чем Бог пошлёт, чтоб не сдохли раньше, чем и это им понадобится. У меня всё…» — пишет Андрей.

«Спасибо Зеленскому! Лучший президент!» — с сарказмом написал Adrian.

Президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

«Ну как бы зелебобиков (нынешней власти, которую представляет пропрезидентская партия «Слуга народа» — М. Р.) тут особой вины и нету. Это все наследие еще Петра [Порошенко] с [бывшим главой «Нафтогаза Украины» Андреем] Кобелевым. «Рынок» газа и все такое. То, что с этим наследием никто ничего не сделал, — другой вопрос, но корень зла там…» — ответил ему «Полиграф Шариков».

«Зеленский и правительство выполняют программу по окончательному уничтожению остатков собственного производства для сбыта продукции западных компаний», — подытожил bronko.

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