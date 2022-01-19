Ярославль, , 10:52 — REGNUM В Ярославле в отношении ООО «Ярдорремстрой» началась проверка ярославского управления Федеральной антимонопольной службы. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Ремонт на Красном съезде в Ярославле

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что фирму так же собираются оштрафовать почти на миллион рублей за срыв благоустройства Юбилейного парка в Ярославле.

Контрольные мероприятия Ярославского УФАС проведёт как в отношении подрядчика, так и «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ», которое расторгло контракт в одностороннем порядке. Впрочем, мэрия Ярославля ещё в декабре 2021 года объяснила, что расторгает контракт из-за массы нарушений со стороны подрядчика при ремонте улицы Красный съезд.

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Помимо проверки, в материалах говорится о включении ООО «Ярдорремстрой» в реестр недобросовестных поставщиков, однако фирма подрядчика уже была включена в него 12 января Костромским управлением федеральной антимонопольной службы. Заседание по этому вопросу состоится 21 января 2022 года.

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