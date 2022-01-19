Варшава, , 10:42 — REGNUM За минувшие сутки в Польше спасатели приняли около 5,6 тыс. вызовов, связанных с ликвидацией последствий сильного ветра, которые обрушились на ряд регионов страны в ночь с 17 на 18 января. Об этом рассказал Polskie Radio пресс-секретарь Государственной пожарной охраны Польши Кшиштоф Батарский.

Ветер в кронах деревьев Александр Погожев © ИА REGNUM

«Несколько человек пострадали от падающих деревьев или осколков крыши. Также при исполнении служебных обязанностей пострадали четверо спасателей. К счастью, травмы оказались несерьезными, но некоторые пострадавшие были вынуждены обратиться в больницу», — рассказал Батарский.

Но, по его словам, основные последствия были связаны с упавшими деревьями.

«У кого-то пострадала машина, а у кого-то крыша дома», — подчеркнул пресс-секретарь пожарной охраны.