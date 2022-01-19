Саратов, 19 января, 2022, 10:44 — ИА Регнум. С начала прививочной кампании в Саратовской области против новой коронавирусной инфекции привили 1 млн 238 тыс. человек. О вакцинации населения от COVID-19 сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

NIAID Вакцинация

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В Саратовской области по состоянию на 18 января закончили вакцинацию более 1,18 млн человек. Ревакцинированы первым компонентом 127 тыс. человек, полный курс ревакцинации прошли 39 тыс. жителей. Коллективный иммунитет в Саратовской области составляет 61%.

Губернатор региона Валерий Радаев отметил, что пока показатели ниже средних по стране и нацелил к апрелю выйти на 80%, поручив минздраву области адресно работать с каждым жителем.

«Теперь есть возможность уведомлять через цифровые платформы о наступлении срока ревакцинации, рассылать сообщения с рекомендациями вакцин и перечнем пунктов, где они в наличии. Делать это нужно заблаговременно. Каждый житель должен быть на учете в поликлинике. Ресурсами радио, телевидения, интернета ограничиваться нельзя. Живое общение с профильными медиками, учеными дает куда более эффективный результат», — добавил Радаев.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области за время пандемии по состоянию на 19 января подтвердили 136 973 случая заражения коронавирусом, выздоровели 127 752 пациента.

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