Москва, , 10:42 — REGNUM Проиндексировать социальные выплаты на 8,6% предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 19 января.

Сергей Миронов Kremlin.ru

«В этот раз с учетом рекордного роста цен президент страны предложил проиндексировать пенсии выше показателя годовой инфляции — на 8,6%. Предлагаю правительству внести коррективы и принять такое же решение в отношении социальных льгот», — сказал Миронов.

В то же время согласно проекту постановления правительства РФ с 1 февраля социальные выплаты планируется повысить на 8,4%.

По убеждению Миронова, государство должно придерживаться единых стандартов в социальной политике.

«Инвалиды, ветераны и другие категории льготников не меньше нуждаются в поддержке, чем пенсионеры», — подчеркнул парламентарий.

В будущем, рассчитывает Миронов, опережающая индексация пенсий и социальных выплат станет нормой.

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