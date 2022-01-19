Тоцкий район, Оренбургская область, 19 января, 2022, 10:40 — ИА Регнум. В Оренбургской области для задержания пьяного водителя трем экипажам ДПС пришлось организовать преследование и применить оружие. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Пьянство за рулём

Инцидент произошел в Тоцком районе. Автоинспекторы попытались остановить автомобиль «Лада», который двигался, нарушая правила дорожного движения. Однако водитель наоборот увеличил скорость машины и намеревался скрыться.

В ходе продолжительной погони сотрудники ДПС предали сообщение о преследовании автомобиля своим коллегам из Сорочинского и Новосергиевского районов. Нарушителя удалось остановить только после выстрелов по колеса автомобиля.

Водитель был пьян. Это подтвердили результаты медосвидетельствования. В отношении оренбуржца возбуждены административные дела. Автомобиль правонарушителя изъят в рамках проведения проверки.