Лима, 19 января, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Латиноамериканский банк развития CAF утвердил 18 января отраслевой кредит в размере 120 миллионов долларов США для ускорения вакцинации против коронавируса в Перу. Об этом сообщает новостное агентство Andida.

(сс) Ministerio de Defensa del Perú Вакцинация в Перу

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Кредит был выдан в рамках региональной программы, призванной помочь странам-акционерам CAF в гибкой и своевременной реализации планов вакцинации, а также в поддержке медицинских систем, ответственных за иммунизацию и для продвижения мер по смягчению последствий пандемии.

Данный долг станет дополнением к уже существующему займу в размере 350 миллионов долларов, полученному в сентябре 2021 года для финансирования расходов, связанных с неблагоприятными последствиями пандемии.