Москва, , 10:39 — REGNUM Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом на чемпионат Европы. Об этом 19 января сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

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В мужскую команду вошли Александр Поварницын, Антон Бабиков, Василий Томшин, Никита Поршнев, Ильназ Мухамедзянов, Михаил Первушин и Пётр Пащенко.

В женскую команду включены Анастасия Шевченко, Лариса Куклина, Евгения Буртасова, Анастасия Гореева, Наталья Гербулова, Анастасия Егорова и Виктория Сливко.

Чемпионат Европы по биатлону состоится с 26 по 30 января в Германии.

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