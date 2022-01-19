Москва, , 10:39 — REGNUM Покупка государственных облигаций может быть альтернативой рублевым вкладам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 января заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев.

Вклад Иван Шилов © ИА REGNUM

«Рост доходности рублевых вкладов за счет повышения ключевой ставки повысил интерес населения РФ к возврату сбережений в банки. Помимо этого, сказываются индексация пенсий и различные государственные выплаты. Но слабый рост реальных доходов населения ограничивает более активный рост вкладов в банках, — сказал Алиев. — Если продолжится повышение ключевой ставки, то можно ожидать возврат реальной доходности по вкладам в положительную зону, что еще больше повысит интерес к рублевым вкладам».

Как полагает Алиев, если брать в расчет риски, то по степени надежности альтернативой рублевым вкладам могут выступить государственные облигации.

«Последние такие же надежные и приносят примерно такой же доход, как вклад в банке. А граждане склонные к риску, скорее всего, выберут фондовый рынок в ожидании большей доходности», — добавил Алиев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в России вполне ожидаем рост рублевых средств граждан на счетах в банках, но не обязательно на депозитах.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист объяснил, как в РФ изменилась привлекательность валютных вкладов