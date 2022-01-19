Москва, 19 января, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Покупка государственных облигаций может быть альтернативой рублевым вкладам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 января заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев.

Иван Шилов ИА REGNUM Вклад

«Рост доходности рублевых вкладов за счет повышения ключевой ставки повысил интерес населения РФ к возврату сбережений в банки. Помимо этого, сказываются индексация пенсий и различные государственные выплаты. Но слабый рост реальных доходов населения ограничивает более активный рост вкладов в банках, — сказал Алиев. — Если продолжится повышение ключевой ставки, то можно ожидать возврат реальной доходности по вкладам в положительную зону, что еще больше повысит интерес к рублевым вкладам».

Как полагает Алиев, если брать в расчет риски, то по степени надежности альтернативой рублевым вкладам могут выступить государственные облигации.

«Последние такие же надежные и приносят примерно такой же доход, как вклад в банке. А граждане склонные к риску, скорее всего, выберут фондовый рынок в ожидании большей доходности», — добавил Алиев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в России вполне ожидаем рост рублевых средств граждан на счетах в банках, но не обязательно на депозитах.