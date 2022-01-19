Париж, , 10:39 — REGNUM В то время как гостиницы, кафе, рестораны и туристический сектор страдают от введенных из-за коронавируса ограничений, премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о предоставлении помощи пострадавшим заведениям, сообщает Le Figaro.

Жан Кастекс Florian DAVID

В частности, учреждения, которые потеряли более 30% своего оборота, смогут воспользоваться помощью в уплате до 20% заработной платы.

«Иногда для компаний это вопрос выживания», — заявил Жан Кастекс, добавив, что речь идет только о компаниях, в которых работает менее 250 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, четверо французских солдат получили ранения на севере Буркина-Фасо при взрыве самодельного взрывного устройства.

Читайте ранее в этом сюжете: Французские солдаты получили ранения в Буркина-Фасо